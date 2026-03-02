警視庁捜査2課は2月20日、先の衆議院議員総選挙において、公職選挙法違反（買収）の疑いで元都議・入江伸子容疑者（63）を逮捕した。入江容疑者は東京7区から国民民主党の候補者として出馬し、落選。あわせて、選挙運動のSNS戦略などを請け負っていたSNS運用会社「BuzzSell」社長の菅原京香容疑者（25）など計3名が同容疑で逮捕されている。

入江容疑者は、選挙のSNS運用を任せていた菅原容疑者の法人に"人材集め"も依頼。金銭を受け取った運動員は菅原容疑者を介して集められたとみられており、そのほとんどが同社でインターンをする大学生だった。

「菅原容疑者らは10代から20代の女性5名に、ビラ配りなどの対価としてあわせて27万円を支払った疑いがある。この5人のほかにも報酬を受けとった運動員がおり、少なくとも現金45万円近くが支払われたとみて捜査が進められています。

金は入江容疑者の会計担当者から『BuzzSell』の口座に送られ、そこから通信アプリなどを介して学生らに支払われていました」（大手紙社会部記者）

入江容疑者は過去に東京都議を2期務めた政治経験者。選挙の運動員は無報酬が原則であることを知らないはずがない。国民民主党は2月24日、「政治倫理に反し、党の名誉を傷つける行為で、党内外に大変大きな影響を及ぼしている」として、容疑者をすでに都連から除籍している。

一方の菅原容疑者も選挙については素人であるが、"確信犯"だった可能性を指摘されている。

「菅原容疑者は学生らに対し、『誰にも言わないで』などと口止めした上で日当を払っていたことが判明しています。入江陣営から隠ぺいの指示があったのか、また自発的に口止めしたのかはまだわかっていない。

国民民主党東京都連の礒粼哲史選対委員長によれば、出馬した他候補らには、菅原容疑者の法人との付き合いは認められていないそうです。同党はこうした外部事業者とのトラブルの再発防止に向け、検証を行うとしています」（同前）

事件後、SNS上で注目されたのは菅原容疑者の華やかしい経歴だ。

「ザ・慶應のお嬢様」

「BuzzSell」公式サイトによれば、容疑者は2019年に慶應義塾大学薬学部に入学し、翌年から理工学部管理工学科に編入。同科を2023年3月に卒業後、「ユニリーバジャパン」に入社するも1年足らずで退職し、2024年6月に法人を設立した。

学生時代についてはこんな記述もある。

〈学生時代にカナダ、イギリス、フィリピン、マレーシアへの5回の留学経験を持ち、国際的な視野と多文化理解を深める。また、数百人規模のインフルエンサーコミュニティを運営し、SNSを活用した効果的なマーケティング手法を習得〉

この「インフルエンサーコミュニティ」について、容疑者を知る慶應大学OBが話す。

「2021年ごろから『慶應インフルエンサーズ』というコミュニティの"代表"を勤めていました。芸能界やベンチャー企業で活動している、いわゆる"キラキラ"した学生が多かったですね。人数はその時々によって増減しますが100人程度。彼女は当時から慶應大学の学生向けSNS運用などに携わっており、LINEグループなどを作って人を集めるのが好きだった。50人くらいのリゾートバイトのコミュニティも運営していました」

菅原容疑者は「2020ミス慶應理工」のファイナリストでもある。大学生の頃から才色兼備で知られており、同年代の学生らをまとめる存在だったようだ。

「今も『慶應インフルエンサーズ』のLINEグループは生きていますよ。彼女が起業した後も、企業イベントやパーティーの勧誘がたびたびきていましたし。OBになっても人脈はフル活用していました。

人物像としては、『ザ・慶應のお嬢様』という印象の女性でした。留学も何回も行っていたし、実家が"太い"んでしょうね。法人をつくる時も、親御さんの助けがあったと聞いています。SNSには海外でクルージングしたり、高そうなレストランで食事をしたりする様子を頻繁に投稿していて、金回りがいいんだなとは思っていましたが……。まさかこんな形で有名になってしまうとは」（同前）

まだ法人を設立して2期目の"若社長"。早々に大きなミスを犯してしまった。

