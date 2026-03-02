プロ野球・ヤクルトは2日、新スタジアムMC2名を発表しました。

ヤクルトでは、2008年から18年間にわたってパトリック・ユウさんがスタジアムMCを担当。しかし1月末に自身のSNSでこれを終了したことを発表しており、ファンからも後任の行方が注目されていました。

今回発表されたのは男女1名ずつのスタジアムMC。

1人目として発表されたのは兵頭祐貴さん。野球経験は16年で、在籍していた愛媛県済美高校では1年秋からレギュラー、副キャプテンを担当し、甲子園にも出場しました。兵頭さんは「長い歴史と数えきれないドラマが積み重ねられてきた神宮球場という特別な場所で、“声”という役割を任せていただけることを心から光栄に思っています」とコメントを発表。「これまで神宮の空気を作り上げ、多くのファンの皆さんに愛されてきたパトリックさんの存在と想いを大切に受け継ぎながら、自分なりの形で、皆さんの歓声や拍手がさらに大きな熱量へとつながるお手伝いができれば嬉しいです。試合の一瞬一瞬が、より心に残るドラマになるように。そしてファンの皆さんと一緒に、神宮球場を最高の空間にしていけるよう、全力で声を届けていきます」と意気込みを寄せました。

2人目として発表されたのは前田智子さん。これまではJ-WAVE のラジオナビゲーターやNHK WORLDなどのレポーターを担当してきました。前田さんは「100年目を迎えた歴史の深い明治神宮野球場で、選手の素晴らしいプレーで新たな歴史を刻む瞬間を皆さまと一緒に立ち会えますことをとても光栄に思います」とコメントを発表。さらに「これまで時間と心を尽くしてパトリックさんが育んでくださったファンの皆さまとの絆や一体感を大切に守り、今季も球場にお越しいただく全ての方と神宮球場でだからこそ味わえる時間と思い出を重ねていきたいと思います。日々学び挑戦し、私の声で精一杯、東京ヤクルトスワローズを盛り上げて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします」と語りました。

兵頭さんの初担当試合は、3月13日に行われるオリックスとのオープン戦。前田さんの初担当試合は翌14日のオリックスとのオープン戦と発表されています。