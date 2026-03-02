片岡愛之助＆藤原紀香、新婚旅行先明かし、スタジオ驚き 第一印象は「歌舞伎役者はなんとなく近寄りがたいイメージ」
歌舞伎俳優の片岡愛之助が、1日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。妻で俳優の藤原紀香が愛之助との新婚旅行先を明かした。
【写真】「絵になるお二人」大阪・関西万博での藤原紀香＆片岡愛之助の夫婦2ショット
番組では、愛之助の出演に合わせて藤原がアンケートに答えた内容が伝えられた。藤原は愛之助の第一印象について聞かれ「歌舞伎役者さんのイメージがなんとなくですが、近寄りがたいイメージ」だったという。
ただ、愛之助と話してみると、「宇宙人の話で盛り上がったことがとても楽しく、その10年後に結婚して新婚旅行が『エリア51』になるなんて」と、米国ネバタ州に新婚旅行に行ったことを明かした。
「人生は予想もしないできごとの連なりですね」と結んだ藤原。これに対し、愛之助は「UFOを何回か見ています」「新幹線の品川に着く前」などと話し、一連の流れにスタジオでは笑いと驚きの声が上がった。
