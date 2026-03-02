人気プロゴルファーの金澤志奈さんは2月28日、自身のInstagramを更新。結婚を報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：金澤志奈さん公式Instagramより）

人気プロゴルファーの金澤志奈さんは2月28日、自身のInstagramを更新。結婚を報告し、ウエディングフォトを披露しました。

金澤さんは、「いつも応援してくださる皆様へ　私事ではございますが　この度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と、1枚の写真を投稿。シンプルでタイトなラインのウエディングドレス姿で、イケメンな横顔がうかがえる夫と見つめ合っています。場所は、ゴルフ場でしょうか。

続けて「これまで支えてくださった皆様に　心より感謝申し上げると共に　これからもゴルフとまっすぐ向き合い　より一層精進して参ります　今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします」と、これまでの応援への感謝と、ゴルフへの変わらぬ情熱を伝えています。

ファンからは、「志奈ちゃん本当におめでとう〜」「素敵すぎる写真ありがとう」「可愛すぎ」「綺麗」と祝福の声が集まりました。

2025年を振り返るショットも

普段の投稿では仕事のオフショットなどを披露している金澤さん。2025年12月11日には「2025年　今年もたくさんの応援ありがとうございました！」とつづり、優勝カップを持つ姿を披露していました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
