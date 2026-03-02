女子プロゴルファー、イケメン夫との結婚を報告！ 顔出しショットに「綺麗」「素敵すぎる写真ありがとう」反響
人気プロゴルファーの金澤志奈さんは2月28日、自身のInstagramを更新。結婚を報告し、ウエディングフォトを披露しました。
【写真】金澤志奈のウエディング夫婦ショット
続けて「これまで支えてくださった皆様に 心より感謝申し上げると共に これからもゴルフとまっすぐ向き合い より一層精進して参ります 今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします」と、これまでの応援への感謝と、ゴルフへの変わらぬ情熱を伝えています。
ファンからは、「志奈ちゃん本当におめでとう〜」「素敵すぎる写真ありがとう」「可愛すぎ」「綺麗」と祝福の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「素敵すぎる写真ありがとう」金澤さんは、「いつも応援してくださる皆様へ 私事ではございますが この度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と、1枚の写真を投稿。シンプルでタイトなラインのウエディングドレス姿で、イケメンな横顔がうかがえる夫と見つめ合っています。場所は、ゴルフ場でしょうか。
2025年を振り返るショットも普段の投稿では仕事のオフショットなどを披露している金澤さん。2025年12月11日には「2025年 今年もたくさんの応援ありがとうございました！」とつづり、優勝カップを持つ姿を披露していました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
