好き・行ってみたい「お台場の観光スポット」ランキング！ 2位「東京ジョイポリス」、1位は？【2026年調査】
美しい景観や豊かな文化に触れる旅は、凝り固まった感性を解きほぐし、明日への活力を与えてくれる大切なエッセンスとなります。定評のある人気エリアの中でも、特に「一度は訪れてみたい」と憧れを集める場所はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年2月17日、全国10〜70代の男女250人を対象に、観光スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き・行ってみたい「お台場の観光スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
(文:坂上 恵)
2位：東京ジョイポリス／46票デックス東京ビーチ内にある、国内最大級の屋内型テーマパーク。最新のデジタル技術を駆使したアトラクションやスリル満点のコースターなど、天候を気にせず一日中アクティブに遊べます。アニメやゲームとのコラボレーションも頻繁に行われており、ファミリーやグループから常に高い人気を誇ります。
回答者からは「室内で沢山遊べるスポットがあるので、子供と一緒に遊びたいから」（30代女性／宮城県）、「ちょっと特別な感じがあるので、ゆっくりブラブラ歩いたり、買い物したり、美味しいもの食べたりしたいなと思った。子供の好きなものも多いので、行きたい」（40代女性／千葉県）、「室内のテーマパークなので晴れでも雨でも楽しめるから行きたい」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
1位：お台場海浜公園／50票入り江を囲む砂浜や磯がある、お台場を象徴する海辺の公園です。レインボーブリッジや自由の女神像を望む景色は圧巻。特に夕暮れから夜にかけてのパノラマ夜景はロマンチックで、デートコースとしても不動の人気。都会の喧騒（けんそう）から離れて海風を感じられる癒やしの空間が1位に選ばれました。
回答者からは「砂浜からレインボーブリッジや美しい夜景が見られるので行きたいです」（50代女性／広島県）、「天気のいい日にお台場海浜公園に行ってみたいです。レインボーブリッジや、自由の女神を見ながらゆっくりデート出来たら素敵」（40代女性／福岡県）、「ビルと海という都会的な要素と自然がマッチしている綺麗な景色を見ることができるから」（20代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
(文:坂上 恵)