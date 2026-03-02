【娘がいじめをしていました】ある日、テレビでいじめのニュースが流れた。「学校でいじめなんてないよね？」気になって小学5年生の娘に聞いてみると…（1）
赤木加奈子さんはある日、いじめを苦に自殺してしまった小学生のニュースを目にします。亡くなった子は、赤木さんの小学5年生の娘・愛ちゃんと同い年でした。赤木さんは、愛ちゃんの学校でもいじめが起きていないか気になってきて……。※本稿は、漫画家・しろやぎ秋吾さんの著書『娘がいじめをしていました』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。
* * * * * * *
登場人物
いじめを苦にして…
いじめを苦にして自殺してしまった小学生のニュース。
学校はいじめについて把握していませんでした。
親は何してんのかね
いじめのニュースを見た赤木さん夫婦。
「大人の見えないところでやってるのよ。なかなか気づけないよ」と言う妻の加奈子さんに対して、
夫の祐介さんは「気づくでしょ。だって自分の子供のことだよ」と根拠のない自信を見せています。
学校でいじめなんてないよね？
ニュースを見て気になった加奈子さんは「学校でいじめなんてないよね？」と娘の愛さんに尋ねます。
愛さんは「みんな仲良いよ。うちのクラス」と笑顔ですが…。
＜次回へ続く＞
※本稿は、『娘がいじめをしていました』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。