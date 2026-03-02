「ハンサムすぎる…」キスマイ・宮田俊哉、美人モデルとの密着ショット公開「美…美しい素敵すぎます」
ファッション誌『VERY NaVY』（光文社）の公式Instagramは3月1日、投稿を更新。Kis-My-Ft2の宮田俊哉さんのモデルショットを公開しました。
【写真】宮田俊哉と美人モデルの密着ショット
コメントでは「素敵、、、泣」「美しい！ 今までにない大人な宮田くんの顔が見られそうで楽しみです！！」「美…美しい素敵すぎます」「わぁ…宮田さんハンサムすぎる…」「なんだかドキドキします発売楽しみです！」「大人上品でかっこいい宮田くんの素敵なお写真ありがとうございます」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「素敵、、、泣」同アカウントは「NaVY4月号にKis-My-Ft2の宮田俊哉さんが登場」とつづり、1枚の写真を投稿。宮田さんとモデルの大塚まゆかさんのツーショットです。大塚さんが宮田さんの片目を、背後から手で覆っている印象的なポーズ。黒いジャケットとインナーを合わせたシックな装いの宮田さんは、カメラを真っすぐ見つめています。
「えー！どこの御曹司かと思った！」宮田さんは自身のアカウントでも、たびたびモデルショットを公開しています。2025年12月17日には「FINEBOYS+plus 時計表紙やらせて頂きました」とつづり、黒いスーツ姿やベージュの上着をまとったコーディネートなど、大人の魅力あふれるカットを披露しました。コメントでは「俊くん、かっこよすぎやしないか？」「素敵な大人の男性俊くんすき」「えー！どこの御曹司かと思った！」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
