「100人中99人がファウルと言う」10戦未勝利で深刻な降格危機…トッテナム新監督は判定に激怒「ヒメネスはどう騙すか考えていた」

「100人中99人がファウルと言う」10戦未勝利で深刻な降格危機…トッテナム新監督は判定に激怒「ヒメネスはどう騙すか考えていた」