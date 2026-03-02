◇NBA レイカーズーキングス（2026年3月1日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が1日（日本時間2日）に本拠地キングス戦で3戦ぶりに復帰。途中出場で前半から5得点を記録した。チームも64―49と大量リードで前半を折り返した。

2月24日（同2月25日）の本拠地マジック戦では、勝負所で3Pシュートを決めるなど10得点をマークした八村。しかしその後のサンズ、ウォリアーズとの敵地2連戦を病気のため欠場した。この日は、3戦ぶりに故障者リストから外れて出場可能となった。

この日もベンチスタート。第1Q残り6分29秒からコートに立つと、残り1分51秒で左ウイング付近から3Pシュートを沈めて復帰後初得点を記録した。このクオーター終了のタイミングでベンチに下がった。

第2Qは残り6分35秒から途中出場。残り1分7秒で相手の反則を誘って、フリースローを2本決めた。

八村は前半13分4秒出場。5得点2リバウンドを記録した。シュートは4本試投で1本成功。FG成功率は25％。3Pシュートは2本試投で1本成功。3P成功率は50％だった。