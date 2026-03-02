俳優の石原良純（64）が2日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月〜金曜前8・00)に出演。6日に初戦を迎える第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンのメンバーたちが焼き肉店で決起集会を開催したことに言及した。

1日夜にドジャース・大谷翔平をはじめ、オリックス・宮城大弥やヤクルト・中村悠平らが自身のインスタグラムに焼き肉店での集合写真を投稿。大谷は「明日からまたみんなで頑張りましょう」とつづった。

吉田正尚はストーリーズで「菅野さんゴチです」と記し、集合写真を投稿したことから、支払いは最年長の菅野智之がしたとみられる。菅野は今季、ロッキーズと年俸510万ドル（約7億8000万円）の1年契約を結んだ。決起集会をめぐっては先月、カブス・鈴木誠也が「翔平がやるべき。しっかりお金を出して。1000億ですからね」と同学年で仲良しの大谷にちゃめっ気たっぷりに要望していた。

石原は、支払いについて「年功序列なんですね」、司会の羽鳥慎一アナウンサーも「しようがないって言い方、失礼ですけど、そうなるんでしょうね」とコメントし、「どのタイミングで、（支払いは）私に、ってなるんですかね。途中だとドキドキしますね。流れで行くと俺か、みたいに」と想像し、スタジオは笑いに包まれた。

これに石原は「日本の焼き肉屋さんだったらいいけど、米国に行ってニューヨークでぼられたとは言わないけど、凄い取られたってニュースになったじゃないですか。ワインやら何百万みたいな話になったじゃないですか。そうはならないでしょう」と支払い金額に言及。

羽鳥アナは「そうねえ、30人…どれぐらいだろう。100万ぐらいするんじゃないですか」と想像していた。