【きょうから】サクセスストーリーの決定版！韓国ドラマ『それでも青い日に』、放送スタート＜キャスト・相関図＞
俳優のソン・ハユンらが出演する韓国ドラマ『それでも青い日に』（全84話）が、きょう2日（毎週月〜金 後3：00〜）からBS日テレで放送を開始する。
【画像】韓国ドラマ『それでも青い日に』相関図
1970年代のレトロな空気を背景に異母姉妹のねじれた運命が交錯する…。母親との因縁、過酷な運命にも負けず、逞しく生きるヒロインに勇気をもらえる、サクセスストーリーの決定版。
■あらすじ
尚州の旧家イ・サングの屋敷で、同じ日に2人の女の赤ちゃんが誕生した。1人は本妻の娘、もう1人は愛人の娘として。エシムは、愛人の娘であるわが子の人生を思い、本家の娘とのすり替えを計画するが、本家の乳母に見咎められ…。それから数年。2人はジョンヒとヨンヒと名付けられ成長していった。エシムは、何かにつけ本家の娘ジョンヒをかわいがり、自分の娘ヨンヒのことは叱ってばかりいた。ところがある日エシムがイ・サングを騙し財産を持ち逃げ、同時に本家の娘ジョンヒも連れ去ってしまうという事件が起きる。
取り残されたヨンヒは財産を持ち逃げした愛人の娘としていじめられるが、没落した家族のために健気に頑張り、その後成長してソウルに出てからも、いつか家族のため成功することを夢見て明るく働き、また名家の息子イノと、幼馴染の優しいお兄さんドンスの間で心が揺れ動く三角関係の恋も経験する。行方不明になったジョンヒの運命は…ヨンヒは自分を見捨てた母に再び巡りあうことができるのか。
■スタッフ
演出：オ・スソン 脚本：キム・ジス、パク・チョル
■キャスト
ソン・ハユン、イ・ヘウ、チョン・イヨン、キム・ミンス ほか
