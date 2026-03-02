【大学野球】 首都大学リーグは４月４日に開幕 第２週はジャイアンツタウンスタジアムで実施
首都大学野球連盟は２日、今春の１部リーグ戦の日程を発表した。４月４日に平塚で開幕し、昨秋の優勝校・筑波大は城西大と対戦する。また２週目（４月１１、１２日）は、昨春に続いてジャイアンツタウンスタジアムを使用して行われる。
リーグ戦の全日程は以下の通り。
【第１週＝平塚】
▽４月４日 筑波大―城西大、日体大―東海大、帝京大―武蔵大
▽同５日 東海大―日体大、武蔵大―帝京大、城西大―筑波大
【第２週＝Ｇタウン】
▽同１１日 帝京大―城西大、筑波大―日体大、武蔵大―東海大
▽同１２日 日体大―筑波大、東海大―武蔵大、城西大―帝京大
【第３週＝予備日】
【第４週＝大田】
▽同２５日 筑波大―武蔵大、帝京大―東海大、日体大―城西大
▽同２６日 東海大―帝京大、城西大―日体大、武蔵大―筑波大
【第５週＝大和】
▽５月２日 武蔵大―城西大、帝京大―日体大、筑波大―東海大
▽同３日 日体大―帝京大、東海大―筑波大、城西大―武蔵大
【第６週＝予備日】
【第７週＝等々力】
▽同１６日 筑波大―帝京大、日体大―武蔵大、東海大―城西大
▽同１７日 武蔵大―日体大、城西大―東海大、帝京大―筑波大
※第１試合の開始は、４月４日の開幕日のみ９時３０分。ほかは全て９時