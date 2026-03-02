首都大学野球連盟は２日、今春の１部リーグ戦の日程を発表した。４月４日に平塚で開幕し、昨秋の優勝校・筑波大は城西大と対戦する。また２週目（４月１１、１２日）は、昨春に続いてジャイアンツタウンスタジアムを使用して行われる。

リーグ戦の全日程は以下の通り。

【第１週＝平塚】

▽４月４日 筑波大―城西大、日体大―東海大、帝京大―武蔵大

▽同５日 東海大―日体大、武蔵大―帝京大、城西大―筑波大

【第２週＝Ｇタウン】

▽同１１日 帝京大―城西大、筑波大―日体大、武蔵大―東海大

▽同１２日 日体大―筑波大、東海大―武蔵大、城西大―帝京大

【第３週＝予備日】

【第４週＝大田】

▽同２５日 筑波大―武蔵大、帝京大―東海大、日体大―城西大

▽同２６日 東海大―帝京大、城西大―日体大、武蔵大―筑波大

【第５週＝大和】

▽５月２日 武蔵大―城西大、帝京大―日体大、筑波大―東海大

▽同３日 日体大―帝京大、東海大―筑波大、城西大―武蔵大

【第６週＝予備日】

【第７週＝等々力】

▽同１６日 筑波大―帝京大、日体大―武蔵大、東海大―城西大

▽同１７日 武蔵大―日体大、城西大―東海大、帝京大―筑波大

※第１試合の開始は、４月４日の開幕日のみ９時３０分。ほかは全て９時