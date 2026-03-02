テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２日、侍ジャパンがワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向け、大阪で決起集会を開催したことを報じた。

１日夜、ドジャース・大谷翔平投手らが参加選手が自身のＳＮＳで決起集会の様子を公開。大谷は「明日からまたみんなで頑張りましょう」とサムアップポーズの絵文字を添えた。

写真にはブルージェイズ・岡本和真内野手、ドジャース・山本由伸投手の姿もあり、チームに合流したことが明らかに。ついに全３０人のメンバーが出そろった。レッドソックスの吉田正尚外野手はインスタグラムで決起集会の様子とともに、「菅野さんゴチです」と投稿。高額必至の支払いはチーム最年長３６歳の菅野が済ませたことを明かした。

スタジオでは決起集会で菅野とみられる支払い額が話題となった。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「一人１万として…焼き肉がね。それにお酒入れて、まぁ７０万ぐらいかな…」と想像した。

これに司会の羽鳥慎一アナウンサーが「１万じゃ収まらないんじゃないですか」と指摘すると玉川氏は「１万じゃ収まらないよね」と同意した。羽鳥アナが「いっぱい食べると思いますよ」と明かすと玉川氏「そうか、みんなプロ野球選手だもんね」とし「じゃあ、１００万か…払って払えないことはない」と想像していた。