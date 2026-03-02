Hey! Say! JUMP高木雄也、主演舞台現場への粋な差し入れ話題「センスある」「彩りが綺麗」
【モデルプレス＝2026/03/02】俳優の小日向星一が2月28日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。Hey! Say! JUMPの高木雄也（※「高」は正式には「はしごだか」）からの差し入れを公開し、話題となっている。
【写真】JUMPメンバー「彩りが綺麗」差し入れがずらり並ぶショット
3月10日からPARCO劇場などにて上演される高木の主演舞台「PARCO PRODUCE 2026『ジン・ロック・ライム』」に出演する小日向は「舞台『ジン・ロック・ライム』今日は衣装つき通しをしました。初日まであと10日です！」とつづり、写真を投稿。『高木雄也さんより頂きました』というカードが付いたカゴの中に様々な味の串団子が並ぶ様子を収めており、「写真は雄也さんからいただいたお団子です。とっても美味しかったです」と紹介している。
この投稿に「センスある差し入れ」「個包装で実際にもらったらありがたいやつ」「お団子とか粋だなぁ」「いくらでも食べれそう」「美味しいのに間違いない」「力が出そう」「彩りが綺麗ですね」「稽古の疲れも癒されそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
