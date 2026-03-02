ちいかわベーカリー、“さくら”コンセプトの春メニュー ピンク色の食パンやさくらソーダなど
【女子旅プレス＝2026/03/02】東京・原宿の“ちいかわのパン屋”「ちいかわベーカリー」では、“さくら”をコンセプトにした春を感じる特別仕様のちいかわのパンや、紅茶缶、シロップなどを、2026年3月6日（金）から期間限定で提供する。
【写真】池袋パルコに常設店「ちいかわレストラン」メニュー＆店内公開
「ちいかわベーカリー」は、イラストレーター・ナガノが手掛ける作品「ちいかわ」のキャラクターたちをモチーフにした、可愛らしい各種パンが揃うベーカリー。
3月6日より春の季節にぴったりな、さくらの香りと風味が練りこまれたさくら色のかわいらしい「ちいかわさくら食パン」、さくら餡と白玉が入ったさくら色の「ちいかわさくら餅ミニ食パン」などのパンや、さくらのやさしい香りで、気持ちも華やぐおしゃれなデザインの紅茶缶に入った「さくらティー」、さくらの上品な香りが楽しめる「さくらシロップ」など、香りと味覚で春を先取りするアイテムが登場する。
またドリンクメニューの「さくらソーダ」や「いちごみるく」には、注文特典としてオリジナルさくら型コースター（全3種）が付く。桜の形とかわいいピンク色の「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」がデザインされたコースターで、ランダム配布のため絵柄の選択はできない。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階
営業時間：11:00〜20:00
年間休日：不定休
延べ面積（総面積）：61.22坪（202平米）
【Not Sponsored 記事】
【写真】池袋パルコに常設店「ちいかわレストラン」メニュー＆店内公開
◆「ちいかわベーカリー」に春らしい特別メニュー
「ちいかわベーカリー」は、イラストレーター・ナガノが手掛ける作品「ちいかわ」のキャラクターたちをモチーフにした、可愛らしい各種パンが揃うベーカリー。
◆ドリンクには特典「さくら型コースター」
またドリンクメニューの「さくらソーダ」や「いちごみるく」には、注文特典としてオリジナルさくら型コースター（全3種）が付く。桜の形とかわいいピンク色の「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」がデザインされたコースターで、ランダム配布のため絵柄の選択はできない。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ちいかわベーカリー
住所：東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階
営業時間：11:00〜20:00
年間休日：不定休
延べ面積（総面積）：61.22坪（202平米）
【Not Sponsored 記事】