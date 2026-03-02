余った白菜3枚×豚ひきでとろ〜り『カンタン麻婆白菜』濃厚あんで白飯が止まらない！

鍋や煮ものに活躍する白菜。少し余った300gを使いきって、『麻婆白菜』なんていかが？

くたくたに煮た白菜は甘みが増し、とろりとしたあんがよくからんであとを引く味わい。豆板醤のほどよい辛みがきいて、ご飯にのせれば思わず頬がゆるみます。家にある調味料と豚ひき肉で、さっと作れる一皿です。

『麻婆白菜』のレシピ

材料（2人分）

豚ひき肉……150g

白菜の葉……3枚（約300g）

〈A〉

しょうが……1かけ（約10g）

豆板醤……小さじ1/2

ごま油……大さじ1

〈B〉

水……1カップ

砂糖……小さじ1

しょうゆ……小さじ2

みそ……大さじ1

片栗粉……大さじ1/2

作り方

（1）下準備する

・白菜は葉としんに切り分け、しんは長さ5cmに切ってから縦に幅1.5cmに切る。葉は4cm四方に切る。

・〈A〉のしょうがは皮をむき、みじん切りにする。

・〈B〉は混ぜる。

・片栗粉は水大さじ1と混ぜ、水溶き片栗粉を作る。

（2）炒めて煮る

フライパンに〈A〉を入れて中火で熱し、香りが立ってきたらひき肉を加えて2分ほど炒める。白菜のしんを加え、2〜3分炒める。白菜の葉を加えてさっと炒め、〈B〉を加える。ときどき混ぜながら4分ほど煮る。白菜が柔らかくなったら水溶き片栗粉をもう一度混ぜてから加え、混ぜながらとろみをつける。

おいしく作るコツ

白菜はしんと葉に分けて時間差で炒めて。それぞれをちょうどいい食感に仕上げるための秘訣です。

野菜が主役で、お財布にやさしいのもうれしいところ。とろけるように煮えたくたくた白菜に、思わず夢中になってしまいます。

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）