ÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡¡¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¹ðÇò¡¡20Ç¯Á°¤È¤Î¥Ó¥Õ¥©¥¢¥Õ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ºß½»¤Î½÷Í¥¤ÎÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡Ê57¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑÁ«¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Ï¡ÖÄêÈÖ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆþ¤ê¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸È±·¿¤À¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·ë¹½ÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£Ç¯Âå¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö20Ç¯Á°¡×¤È¤¤¤¦¼«¿È¤ÎÈ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï3¿§¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤ß¤Î¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ½ù¡¹¤Ëdark¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¡¢¥¥å¡¼¥È¡×¡Ö´°àú¡¡Èþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£