北村匠海、初の教師役を前に木村拓哉に助言仰ぐ 生徒役として教えを受けた先輩俳優の名を挙げ「たくさんのことを学びました」
俳優の北村匠海が2日、フジテレビの春ドラマの大型イベント『FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING』に参加。月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』への意気込みを語った。
【写真多数】あまりに豪華すぎ！フジドラマに出演する北村匠海＆高杉真宙＆佐藤二朗ら
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。村演じる新米高校教師の主人公が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
初の教師という本作の役柄について「とっておいた」と特別な思いを語った北村。これまで、映画『ブタがいた教室』（2008年）で妻夫木聡、『鈴木先生』シリーズ（2011年４月期／テレビ東京、映画2013年公開）で長谷川博己、『仰げば尊し』（2016年７月期／TBS系）で寺尾聰、と自身が生徒役として対峙した俳優の名を挙げ、「そんな先生たちから僕はたくさんのことを学びました」と感慨深そうに語った。
また寺尾からはメールが届き、ドラマ『風間公親−教場0−』で共演した木村拓哉には「教師として心がけていたこと」を尋ねたという。北村は「僕が実際に出会ってきた先生たちの言葉を基に、これから撮影に臨もうと思っております」と意気込んだ。
この日は月9枠『サバ缶、宇宙へ行く』から北村匠海、月10枠『銀河の一票』から黒木華、野呂佳代、火9枠『夫婦別姓刑事』から佐藤二朗、橋本愛、水10枠『LOVED ONE』からディーン・フジオカ、木曜劇場枠『今夜、秘密のキッチンで』から木南晴夏、高杉真宙、土ドラ枠『時光代理人』から本郷奏多の計9人のキャストが参加した。
【写真多数】あまりに豪華すぎ！フジドラマに出演する北村匠海＆高杉真宙＆佐藤二朗ら
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。村演じる新米高校教師の主人公が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
また寺尾からはメールが届き、ドラマ『風間公親−教場0−』で共演した木村拓哉には「教師として心がけていたこと」を尋ねたという。北村は「僕が実際に出会ってきた先生たちの言葉を基に、これから撮影に臨もうと思っております」と意気込んだ。
この日は月9枠『サバ缶、宇宙へ行く』から北村匠海、月10枠『銀河の一票』から黒木華、野呂佳代、火9枠『夫婦別姓刑事』から佐藤二朗、橋本愛、水10枠『LOVED ONE』からディーン・フジオカ、木曜劇場枠『今夜、秘密のキッチンで』から木南晴夏、高杉真宙、土ドラ枠『時光代理人』から本郷奏多の計9人のキャストが参加した。