今回は、夫に会うため出社したら、見知らぬ女性がいたエピソードを紹介します。

夫との距離が近すぎる…

「私の父は社長で、私は父の会社で働いています。2年前、年下の社員と結婚しましたが、夫は多忙で家にほとんど帰ってこないんです。

そこで私は普段家で仕事しているのですが、夫の様子を見に出社してみたんです。すると夫がいるはずの社長秘書室には、美人で色っぽい若い女性がいました。

この女性は夫の秘書とのことですが、夫が秘書なのに、その夫にさらに秘書なんて必要なのかと思ってしまいました。それにその女性は夫を『智也さん』と呼んでいて、夫との距離がすごく近いんです。『これ、不倫してるな……』と女の直感がはたらきました。まだ不倫のはっきりした証拠は掴めていませんが、これから探偵に依頼して調べてもらうつもりです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年5月）

▽ ちなみに夫は、いきなり会社に現れた女性に対し、「いきなり来るなんてやめろよ！」とものすごく怒っていたのだとか。怪しいですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。