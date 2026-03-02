ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)開幕目前。初戦を6日に控えた侍ジャパンが、1日メンバー総出の大決起集会を開催しました。

チーム一丸となって行われた決起集会の様子について、大谷翔平選手をはじめ、吉田正尚選手、森下翔太選手、宮城大弥投手など複数の選手が自身のインスタグラムに集合写真を投稿。30人以上の選手が集結した豪華な一枚が公開されました。

吉田正尚選手は「菅野さんゴチです」と投稿し、最年長の菅野智之投手がお支払いしたよう。そんな菅野投手はセンターポジションながら1番後方に、その横に大谷選手、鈴木誠也選手とメジャー組が笑顔を浮かべます。

豪華メンバーがいるなか“センター最前列”にいるのは誰なのかが注目されます。写真中央には、笑顔を見せる山本由伸投手の姿が。しかしその山本投手のさらに前にいるのが、郄橋宏斗投手です。山本投手におなかにがっちり足をかけられていますが、好ポジションで笑顔でピースと、リラックスした様子でじゃれ合う姿が写っていました。

さらに、その隣では宮城大弥投手が、菊池雄星投手に膝枕をしてもらう微笑ましい場面も確認できます。グラウンド上とはまた違った、選手たちの和やかな一面が垣間見える一枚となりました。

また、各選手が添えたコメントにも注目が集まっています。それぞれの投稿では、ユーモアを交えた言葉やチーム愛を感じさせるメッセージが並び、決起会の楽しげな雰囲気をより一層印象づけています。