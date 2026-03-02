★人気テーマ・ベスト１０

１ 防衛

２ レアアース

３ 半導体

４ ＳａａＳ

５ データセンター

６ アンモニア

７ 人工知能

８ 宇宙開発関連

９ フィジカルＡＩ

１０ 半導体製造装置



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「石油」が１１位となっている。



米国とイスラエルが２月２８日、イランへの攻撃を開始した。イランの最高指導者であるハメネイ師が死亡し、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡は事実上閉鎖された、と伝わった。これを受け、米原油先物相場のＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月物は週明け２日朝方に一時７５ドル台まで値を上げた。前週末２７日の６７ドル台から大幅高となった。今後の展開に左右されるものの、原油価格が高止まりすれば、石油関連株の追い風となるとの見方が強まっている。



ＩＮＰＥＸ<1605.T>や石油資源開発<1662.T>に加え、ＥＮＥＯＳホールディングス<5020.T>や出光興産<5019.T>、コスモエネルギーホールディングス<5021.T>など石油関連株が高い関心を集めている。三菱商事<8058.T>など商社株や日揮ホールディングス<1963.T>などプラント株も注目されている。それにＷＴＩ原油価格連動型上場投信<1671.T>やＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信<1699.T>といった原油価格に連動する上場投信（ＥＴＦ）への資金流入も期待されている。



出所：MINKABU PRESS