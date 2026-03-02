ロス世代FW貴田遼河、90分劇的弾でアルゼンチン1部初ゴール!! 高原直泰氏以来25年ぶり日本人2人目の快挙
アルヘンティノス・ジュニアーズのFW貴田遼河が1日、アルゼンチン1部のトルネオ・アペルトゥーラ第8節・CAバラカス・セントラル戦でトップチーム初ゴールを記録した。日本人選手がアルゼンチン1部で得点するのは高原直泰氏以来2人目で25年ぶりとなる。
貴田は1点ビハインドの後半11分から途中出場。そのまま0-1で試合終了が近づくなかで同45分、右サイドからのクロスにファーサイドで反応すると、GKの前へ果敢に飛び込んでジャンプしながら右足を伸ばして合わせるアクロバティックなシュートで押し込み、劇的な同点ゴールを奪った。シュートの勢いで転倒した際に腕を負傷したようで、痛そうに押さえる様子が心配されるものの1-1の引き分けに大きく貢献した。
2005年7月生まれの貴田はロサンゼルスオリンピック世代。FC多摩ジュニアユースから名古屋グランパスU-18に進むと16歳でトップデビューを飾り、ルヴァンカップでは17歳9か月4日でクラブ史上最年少公式戦ゴールも記録した。
高校3年生の5月に名古屋グランパスとプロ契約を締結し、24年2月からアルヘンティノス・ジュニアーズへ期限付き移籍している。これまでセカンドチームでの出場が続いていたが、今季開幕節で高原氏と加藤友介氏に続く日本人史上3人目のアルゼンチン1部デビューを飾り、この試合が同リーグ4試合目の出場だった。
24年のアジアカップではトレーニングパートナーとして日本代表にも帯同した貴田。ニコラス・ディアス監督は会見で「貴田のトップリーグ初ゴールが非常に嬉しい。強い反骨精神を持って出場した」と語り、ビハインドの状況からチームを救うゴールを決める活躍を称えた。
