映像嵐株式会社は2月27日（金）、ニコンZマウント用の交換レンズ「Viltrox AF 50mm F1.4 Pro Z」を発売した。希望小売価格は10万9,000円。

Viltrox（ビルトロックス）ブランドのフルサイズフォーマット対応レンズ。2025年10月にソニーEマウント用を発売済みで、このほどニコンZマウント用を追加した。開放F1.4の大口径、防塵・防滴構造、高速かつ高精度なAFが特徴という。

レンズ構成は11群15枚。高屈折率レンズ8枚、EDレンズ3枚、UA非球面レンズ1枚を使用して色収差や歪曲など諸収差を抑制した。

AF駆動はViltrox独自のHyper VCMモーター。高速で静粛なAFの実現により、静止画と動画のいずれにも活用できるとする。

鏡筒を“フルメタルボディ”とし、高い耐久性を確保。防塵・防滴構造としたほか、前玉には撥水・防汚コーティングを施している。

操作系にはAF/MFスイッチ、Fnボタンを搭載。フォーカスリングと絞りリングを備える。絞りリングはクリック／デクリックの繰り替えに対応。

対応マウント：ニコンZ フォーカスモード：AF/MF 対応撮像画面サイズ：フルサイズ 画角：46.6° レンズ構成：11群15枚 絞り：F1.4-16 絞り羽根枚数：11 焦点距離：50mm（35mm判換算） フォーカス システム：インナーフォーカス フォーカスモーター：Viltrox HyperVCM 最短撮影距離：0.45ｍ フィルターサイズ：Φ77mm 外形寸法：Φ84.5×113mm 質量：約830g