野呂佳代、黒木華をリスペクト「女優さんってこうじゃなきゃ！」 自身は“ムードメーカーキャスティング”？
カンテレ・フジテレビ系4月期月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00 カンテレ・フジテレビ系全国ネット）に出演する黒木華、野呂佳代が2日、フジテレビ局内で行われた同局4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026 SPRING』に登壇。互いの印象を語った。
【写真多数】あまりに豪華すぎ！フジドラマに出演する北村匠海＆高杉真宙＆佐藤二朗ら
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
黒木は、野呂について「役名があかりさんなのですが、本当に役名の通り」と絶賛。「現場にいてくださるだけで明るくなりますし、夜遅くになっても盛り上げてくださったり、ちっちゃいボケを拾ってくださったり、気遣いもあり、照らしてくれる存在です」と感謝を伝えた。
すると、「大声出して盛り上げるからこそのキャスティング」と自身を表していた野呂が「（黒木が小ボケを）すごく散りばめてくださって」と話しつつ、「黒木さんがスタッフの方々すみずみまで気を遣って、声をかけている姿を見て、『女優さんってこうじゃなきゃ！』と勉強させてもらっています」とリスペクトのまなざしを向けた。
そんな2人は相性もバッチリ。黒木は「すごく楽しいです。お芝居のやり取りをしていても、素直に心を揺さぶられる」と声を弾ませ、「見てくださる方も素直な気持ちをストレートに受け取ってくださるんじゃないかな」と期待を高めた。
会見には、月9枠『サバ缶、宇宙へ行く』から北村匠海、月10枠『銀河の一票』から黒木、野呂、火9枠『夫婦別姓刑事』から佐藤二朗、橋本愛、水10枠『LOVED ONE』からディーン・フジオカ、木曜劇場枠『今夜、秘密のキッチンで』から木南晴夏、高杉真宙、土ドラ枠『時光代理人』から本郷奏多の計9人のキャストが参加した。
