野呂佳代、黒木華をリスペクト「女優さんってこうじゃなきゃ！」 自身は“ムードメーカーキャスティング”？

野呂佳代、黒木華をリスペクト「女優さんってこうじゃなきゃ！」 自身は“ムードメーカーキャスティング”？