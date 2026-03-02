【SAKURA Twinkle Gently】 3月3日20時 オンライン販売開始予定 3月4日 店頭販売開始予定

スターバックス コーヒー ジャパンは、季節商品「SAKURA Twinkle Gently」の販売を3月3日からオンラインストアで開始する。店頭販売は3月4日からを予定している。

今回販売する商品は桜が舞う青空をイメージし、きらめきを添えたデザインとしている。様々な青で彩られた桜の花が描かれており、クールな金属と青色が映える製品となっている。

ラインナップは「SAKUDA2026ステンレスTOGOボトル エアリーブルー473ml」（5,550円）や「SAKURA2026ステンレスボトルシェル ホワイト355ml」（4,750円）など。マグカップとして「SAKURA2026リッド付ステンレスマグ355ml」（4,000円）や「SAKURA2026マグメダルエアリーブルー355ml」（2,850円）などもラインナップしている。

SAKURA2026ステンレスTOGOボトルエアリーブルー473ml（5,550円）

SAKURA2026ステンレスボトルシェルホワイト355ml（4,750円）

SAKURA2026ステンレスボトルSTANLEYシャイニーエアリーブルーグラデーション473ml（5,700円）

SAKURA2026ステンレスボトルグリッターエアリーブルー444ml（4,950円）

SAKURA2026ストラップカップシェイプステンレスボトルエアリーブルー355ml（5,000円）

SAKURA2026ステンレスタンブラーラインストーンエアリーブルー473ml（19,500円）

SAKURA2026 3WAYステンレスタンブラーSTANLEYシャイニーエアリーブルーグラデーション414ml（5,200円）

SAKURA2026タンブラーホワイト473ml（2,450円）

SAKURA2026グラスタンブラーエアリーブルー473ml（3,500円）

SAKURA2026リッド付ステンレスマグ355ml（4,000円）

SAKURA2026マグメダルエアリーブルー355ml（2,850円）

SAKURA2026ダブルウォール耐熱グラスカップ355ml（3,650円）

SAKURA2026耐熱グラスマグラスター355ml（3,400円）

SAKURA2026コースターエアリーブルー（2,000円）

SAKURA2026ボトルショルダーバッグメタリックピンク（2,950円）

SAKURA2026スターバックスミニカップギフトエアリーブルー（ドリンクチケット付、1,150円）

