今月11日、2011年の東日本大震災から15年を迎える。フィギュアスケート男子で2014年ソチ、2018年平昌と五輪連覇を達成し、現在はプロスケーターとして活躍する羽生結弦さんは、宮城県仙台市出身。11日に日本テレビ系「news every.」に生出演し“鎮魂の舞”を披露することが発表された。

日テレの公式Xは2日午前6時10分、「東日本大震災から15年 羽生結弦さんが3.11に“鎮魂の舞”を生出演で披露」として、羽生さんが11日の「news every.」にスケートリンクから生出演することを発表した。登場は午後4時台を予定している。

羽生さんは宮城県仙台市出身。16歳の時に被災し、家族とともに避難所生活も送った。これまでに何度も被災地を訪れ、2023年には「news every. スペシャル・メッセンジャー」に就任し、困難の中で前を向く人々の声を届けてきた。

週明けの早朝に飛び込んだニュースにファンも反応。Xには「羽生さんの鎮魂の舞が多くの人に届きますように。共に祈らせて頂きます」「全国放送でありますように」「これは仕事を早退しなければ」などのコメントが寄せられていた。



