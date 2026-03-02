指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」が２日、都内で「政府広報キャンペーン『マイナカードの利用促進』記者発表会」に出席した。

野口衣織は「グループでテレビＣＭに出演することが夢だった」と歓喜。ＣＭ出演は「共有カレンダーにひっそり書かれていて、何だろうと思って」といい、驚きも大きかったという。

ＣＭデビューが政府広報キャンペーンで、音嶋莉沙は「国民の約８０パーセントの方がもっているカードのＰＲキャラクターということで責任重大だなという気持ち」と背筋を伸ばし「私たちの活動を通じて国民の皆さんの生活が少しでも便利になる手助けになれば」と意気込んだ。

グループとして新ＣＭ「まだまだマイナー？」に出演。オリジナル曲に合わせ、マイナンバーカードの使い方を紹介する内容。野口は撮影を経て「ふんわりとした曖昧なイメージから、詳しく具体的に知ることができた」といい「早く同世代の皆さんにもマイナカードを知っていただきたいな」と呼びかけた。

この日はＣＭ中に登場する早口言葉に野口が挑戦。諸橋沙夏が「けっこう声優の仕事しているので、大丈夫だと思います」とエールを送ると、見事に成功。野口は「やったー」と手をあげて喜んでいた。