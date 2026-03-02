魔法エフェクトを纏ったドクター・ストレンジ！セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア」
ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。
今回は全国のゲームセンターなどに2026年2月20日より順次投入される、「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ドクター・ストレンジ”」を紹介します！
セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ドクター・ストレンジ”」
投入時期：2026年2月20日より順次
サイズ：全長約12×20cm
種類：全1種（ドクター・ストレンジ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
コミックスから飛び出してきたような躍動感の「ドクター・ストレンジ」のフィギュアがセガプライズから登場！
広がったマントと魔法を表現したエフェクトパーツがポイントです。
背中ではためくマントの質感や動きにもこだわりを感じます。
いつも冷静な「ドクター・ストレンジ」のスマートな戦闘シーンを、そのまま立体化。
「ドクター・ストレンジ」のにらみつけるような視線や魔法のエフェクトで、臨場感あふれるフィギュアに仕上げられています！
マントやエフェクトがかっこいい「ドクター・ストレンジ」のフィギュア。
セガプライズの「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ドクター・ストレンジ”」は、全国のゲームセンターなどにて、2026年2月20日より順次投入予定です。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 魔法エフェクトを纏ったドクター・ストレンジ！セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア」 appeared first on Dtimes.