レバノンの武装組織ヒズボラが、米国とイスラエルによる対イラン攻撃への報復に加わり、2日（現地時間）、イスラエルへの攻撃に踏み切った。

AFPなどによると、ヒズボラはこの日、イランのアヤトラ・アリ・ハメネイ最高指導者の「殉教」への報復として、夜通しイスラエルにロケット弾とドローンを発射したと発表した。

ヒズボラは声明で、「ハメネイ師の殉教への報復として、またレバノンとその国民を防衛し、繰り返されるイスラエルの攻撃に対応するため、ミサイルとドローンを発射した」と主張した。

これに対しイスラエルは直ちにレバノン各地を空爆し、双方は応酬を繰り広げた。

イスラエル軍は声明で、「イスラエルを狙ったヒズボラの砲撃に対応し、レバノン全域にあるヒズボラの拠点への攻撃を開始した」と発表した。

これに先立ち、米国とイスラエルは先月28日（現地時間）、イランを標的とする大規模な軍事作戦を実施し、ハメネイ師を殺害したと明らかにしていた。

ドナルド・トランプ米大統領は同日午後4時40分（米東部時間）、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿し、「歴史上最も邪悪な人物の一人であるハメネイが死亡した」と発表した。

米東部時間同日午前1時15分（イラン時間午前9時45分）に米国とイスラエルが攻撃を開始してから、約15時間後の発表だった。