2日（月）午後は西日本で広く雨。夜遅くには関東も降り出し、翌日にかけて雪の降るところがありそうです。

＜2日（月）の天気＞

北海道の東に停滞する低気圧の影響で、道内では北風が強まっています。根室地方では夕方にかけて暴風に警戒してください。また、西から別の低気圧が近づいて、九州や沖縄では午前中から雨が降っています。昼過ぎには四国でも降り出し、夜にかけては西日本の広い範囲で雨になる見込みです。関東や東海も雲が多く、夜遅くにはポツポツと降り出すところがあるでしょう。北海道も夜は雪の降るところがあり、オホーツク海側ではふぶきになるかもしれません。

＜予想最高気温（前日差）＞

関東から西では日差しが少なくなるぶん前日より低くなりますが、それでも平年より高い状態が続く見込みです。

札幌 3℃（＋1）

仙台 12℃（±0）

新潟 9℃（-1）

東京 14℃（-5）

名古屋 18℃（-2）

大阪 17℃（±0）

広島 15℃（-2）

福岡 14℃（-3）

＜週間予報＞

■西日本

3日（火）にかけてまとまった雨、北風が強まり寒く感じられそうです。4日（水）と5日（木）は晴れるところが多いですが、6日（金）〜7日（土）は再び広く雨が降るでしょう。

■北日本・東日本

3日（火）は東北南部や関東、東海で冷たい雨が降り、内陸部では雪になる見込みです。関東甲信の山地では大雪のおそれがあり、関東北部の平地でもうっすら積もる可能性があります。東京都心も雨に雪がまじるかもしれません。関東は真冬並みの寒さで、東京の最高気温は8℃の予想です。

〇予想24時間降雪量

（3日昼まで、多い所）

関東北部の山地 10センチ

関東北部の平地 1センチ

箱根〜多摩・秩父 3センチ

甲信 5センチ

（4日昼まで、多い所）

関東北部の山地 40センチ

関東北部の平地 10センチ

箱根〜多摩・秩父 10センチ

関東南部の平地 1センチ

甲信 30センチ

4日（水）は北海道や東北北部にも雪や雨の範囲が広がりそうです。5日（木）は関東や東海で日差しが戻り、気温上昇。6日（金）は北日本も晴れますが、7日（土）は湿った雪や雨の降る所が多いでしょう。