【天気】午後は西日本で広く雨 遅くには関東も降り出す
2日（月）午後は西日本で広く雨。夜遅くには関東も降り出し、翌日にかけて雪の降るところがありそうです。
＜2日（月）の天気＞
北海道の東に停滞する低気圧の影響で、道内では北風が強まっています。根室地方では夕方にかけて暴風に警戒してください。また、西から別の低気圧が近づいて、九州や沖縄では午前中から雨が降っています。昼過ぎには四国でも降り出し、夜にかけては西日本の広い範囲で雨になる見込みです。関東や東海も雲が多く、夜遅くにはポツポツと降り出すところがあるでしょう。北海道も夜は雪の降るところがあり、オホーツク海側ではふぶきになるかもしれません。
＜予想最高気温（前日差）＞
関東から西では日差しが少なくなるぶん前日より低くなりますが、それでも平年より高い状態が続く見込みです。
札幌 3℃（＋1）
仙台 12℃（±0）
新潟 9℃（-1）
東京 14℃（-5）
名古屋 18℃（-2）
大阪 17℃（±0）
広島 15℃（-2）
福岡 14℃（-3）
＜週間予報＞
■西日本
3日（火）にかけてまとまった雨、北風が強まり寒く感じられそうです。4日（水）と5日（木）は晴れるところが多いですが、6日（金）〜7日（土）は再び広く雨が降るでしょう。
■北日本・東日本
3日（火）は東北南部や関東、東海で冷たい雨が降り、内陸部では雪になる見込みです。関東甲信の山地では大雪のおそれがあり、関東北部の平地でもうっすら積もる可能性があります。東京都心も雨に雪がまじるかもしれません。関東は真冬並みの寒さで、東京の最高気温は8℃の予想です。
〇予想24時間降雪量
（3日昼まで、多い所）
関東北部の山地 10センチ
関東北部の平地 1センチ
箱根〜多摩・秩父 3センチ
甲信 5センチ
（4日昼まで、多い所）
関東北部の山地 40センチ
関東北部の平地 10センチ
箱根〜多摩・秩父 10センチ
関東南部の平地 1センチ
甲信 30センチ