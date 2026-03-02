橋本愛、撮影前は“オペラ”を熱唱「マネージャーさんには申し訳ないんですけど…」 意外な一面に共演の佐藤二朗も驚き
俳優の橋本愛が2日、フジテレビの春ドラマの大型イベント『FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING』に参加。火9枠『夫婦別姓刑事』への意気込みを語る中、共演の佐藤二朗も驚くルーティンを明かした。
【写真多数】あまりに豪華すぎ！フジドラマに出演する北村匠海＆高杉真宙＆佐藤二朗ら
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。橋本は沼袋署刑事課・強行犯係の主任・鈴木明日香を演じ、夫で強行犯係の係長・四方田誠役を佐藤が務める。
イベントで、撮影でのルーティンを聞かれた橋本は、撮影現場に向かう車中で「本当に運転してくださったマネージャーさんには申し訳ないんですけど…めちゃめちゃ大声でオペラを歌っています」と告白。このカミングアウトには共演の佐藤も「ええ…オペラを!?」と驚きの声を上げた。
オペラは声出しの一環で行っているといい「喉を最大まで開けて（撮影に）行っています」と語り、佐藤も「オペラ歌えるの？すごいね！」と共演者の新たな一面に感心していた。オペラ自体は我流で学んでいるといい、司会の伊藤利尋アナから「現場でのコンディションは変わってきていますか？」と聞かれると、橋本は「多少は…。そう思いたいです」と照れくさそうに語った。
この日は月9枠『サバ缶、宇宙へ行く』から北村匠海、月10枠『銀河の一票』から黒木華、野呂佳代、火9枠『夫婦別姓刑事』から佐藤二朗、橋本愛、水10枠『LOVED ONE』からディーン・フジオカ、木曜劇場枠『今夜、秘密のキッチンで』から木南晴夏、高杉真宙、土ドラ枠『時光代理人』から本郷奏多の計9人のキャストが参加した。
