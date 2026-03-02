◇オランダ1部 アヤックス 0―0 ズウォレ（2026年3月1日 オランダ・ズウォレ）

アヤックスのDF冨安健洋が敵地で行われたズウォレ戦で後半32分から出場した。戦列復帰後、3度目の出場で左サイドバックに入って危なげないプレーを見せ、試合は0―0で引き分けた。

地元メディア「フットバル・ゾーン」によれば、グリム監督は初めて2試合連続で出場した冨安に関して「フィットネス面で必要な進歩を遂げているので我々は満足している。今は（状態を）再構築していく段階だ」と語ったという。

ここまでいずれも途中出場で、時間は追加タイムを除いて10分、25分、13分にとどまっているが、指揮官は「今日、プレーした時間より長く出場できただろう」との認識を示した。出場時間の増加が期待される中で「今なら試合の半分はプレーできるだろう。今週、何も起こらずにフィットネス面で改善し続ければ、それは可能だ」と語った。

一方で「それは45分で誰かを交代させなければならないということだ」と指摘。先発でも交代出場でも冨安を45分間プレーさせれば試合のマネジメントに制限が生まれるだけに「常にバランスを取り、何が可能かを見極めることだ」と状況に応じて起用法を考えていく方針を示した。