もう寂しいICではない！「圏央鶴ヶ島」

埼玉県鶴ヶ島市の圏央道「圏央鶴ヶ島IC」付近で、県が整備を進めていた新道路が3月11日（水）に開通します。ここ数年で大きく変貌したIC周辺の風景が、さらに一変しそうです。

開通するのは、圏央鶴ヶ島ICから鶴ヶ島駅（東武東上線）方面に通じる2023年開通の市道から、さらに分岐して国道407号方面とをつなぐ600mほどの区間です。現在、ICからの市道は大きくL字にカーブする線形となっていますが、このカーブ地点に新道路が接続。丁字の交差点となり信号機が設置されます。

この路線は、県が2015年に移転した旧埼玉県農業大学校跡地に整備中の「SAITAMAロボティクスセンター（仮称）」に関連する道路です。いわば静岡県でトヨタが整備した「ウーブン・シティ」のような実験都市です。

圏央鶴ヶ島IC南側の隣接地にできるロボティクスセンターは、ネット付きのドローン飛行場、多目的フィールド、模擬市街地フィールド、貸しラボなどを備えたロボット開発イノベーションセンターなどからなる次世代産業の集積地に位置づけられています。圏央鶴ヶ島IC隣接というアクセス性がウリの一つです。2024年度から工事が始まり、2027年度の開所を目指しています。隣接地では企業立地も進んでいます。

圏央鶴ヶ島ICはもともと、国道407号から市道に入り、その行き止まりとなったところにICがありました。2023年3月に、この行き止まりの市道がICの先まで延伸して鶴ヶ島駅方面に通じるとともに、ICの入口には円形のランプを備えた立体交差が整備されるなど、周辺は大きく変化しています。