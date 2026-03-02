犬が『しんどい』と感じているときにする行動５選

犬は「しんどい」と感じると、普段とは違う様子を見せることが多いです。「しんどい」と感じているとき、犬たちはどのような行動を見せるのでしょうか。

1.ぐったりと横になり動かない

普段は活発に動き回っている愛犬が、ぐったり同じ場所で横になったまま動こうとしない状態は、飼い主として心配になりますよね。このような行動の変化が現れている場合は、「しんどい」と感じている可能性が高いでしょう。

2.激しい運動をしていないのに呼吸が荒い

激しい運動をしていないのに「ハァ、ハァ」と呼吸が荒くなっていたり、呼吸がいつもより明らかに速いと感じた場合は、犬がしんどさを感じている可能性があります。

暑さやストレス、病気などいろんな原因が考えられるので、状況やその日の様子などを思い返し、呼吸の乱れが治らないようであれば動物病院を受診しましょう。

3.食欲がなくなる、水を飲もうとしない

犬は「しんどい」と感じると、食欲がなくなったり、自分で水を飲まなくなったりすることも。いつもはご飯を与えると美味しそうに食べている愛犬が、ご飯を差し出しても横目でチラリと確認するだけで食べようとしない様子は、明らかに異変が生じています。

また、自力で水を飲もうとしない状態が続いてしまうと、しんどさだけでなく脱水症状に陥る危険もあるので気をつけましょう。

4.歩き方が安定していない

立ち上がって歩くとき、どこか足元が安定していないようなフラフラとした足取りで歩き回っていることはありませんか。これも「しんどい」と感じているときにみせるサインの1つです。

体調不良や怪我など、体に異常が生じている可能性が疑われます。症状によっては、意識朦朧など症状が重症化している可能性もあるので、早急に病院を受診すべきでしょう。

5.いつもより不安そうに甘えてくる

愛犬がいつもより甘えてくると感じることはありませんか。普段よりも飼い主にくっつきたがったり、ひとりになることを嫌がるような素振りを見せるときは、犬が何かしらに不安を感じているサインです。

体に異変を覚えていたり、強いストレスを抱えていたりすると、「しんどい」と感じて飼い主に助けを求めるので、見逃さないようにしましょう。

犬が「しんどい」と感じる主な理由とは

犬が「しんどい」と感じるときは、主に4つの理由が考えられます。

暑さや寒さに体が適応できてない 体調不良 環境や飼い主の接し方によるストレス 一過性の疲れ

夏場や冬場は、暑さや寒さでしんどさを感じる犬は多くいます。また、慣れない場所に遊びに行った後などは、疲れによって「しんどい」と感じる犬が多いでしょう。

以上の原因が当てはまらない場合は、強いストレスによって心に負担がかかっていたり、体調不良や病気の可能性があるので気をつけてください。

今すぐ病院へ連れていくべき症状

もしも以下のような症状が現れている場合は、「しんどい」という症状が重症化している可能性があります。

嘔吐 下痢 呼吸困難 痙攣（けいれん） 意識朦朧 食欲不振や水すら飲まない状態が丸1日（子犬やシニア犬の場合は半日）以上続く

心臓病や呼吸器系疾患、神経系の病気など、さまざまな病気が考えられます。病気は早期発見・治療が重要なので、速やかにかかりつけの動物病院で診てもらいましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬が「しんどい」と感じているときは、普段とは違う様子を見せます。少しでも違和感を覚えたら、愛犬の様子やその日の出来事などを思い返し、かかりつけの動物病院に相談してみましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)