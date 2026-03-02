全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三ノ輪のラーメン店『ラーメン屋トイ・ボックス』です。

緻密なバランスの圧倒的な旨みに心まで酔いしれる

人でもモノでも飾り立てない美しさにハッとすることはありませんか。ラーメンもそう。トッピングの影響を受けないスープと麺のシンプルな構成にその店の本質の味が表れる。

名店『トイ・ボックス』の「素ラーメン」、醤油味の場合。それは気品さえ湛える一杯だった。

たまらずひと口啜ればあふれる鶏清湯の豊満な旨み、風味豊かな醤油のキレ、喉を滑り落ちるしなやかな特注中細麺。ごまかしのないおいしさは確固たる実力の証だ。

素ラーメン・醤油1000円

『ラーメン屋トイ・ボックス』素ラーメン・醤油 1000円 昨年春に味を進化させた塩。あっさりした中にも複雑な旨みがある

スープに使うのは鶏と水だけ。比内地鶏や川俣シャモなど味の出方が異なる4種をブレンドすることでふくよかな旨みを実現し、沸騰させない94〜96度をキープしながら、店主の山上貴典さん曰く“鶏が気持ちよさそうになる感覚”で7時間かけて仕込むそう。

かえしは生醤油など10種を用い、そのわずか1滴でも印象が変わるという計算された配合。仕上げに回しかける鶏油も酸化させないよう新鮮な状態を寸胴から丁寧に取り出し、脱水させるイメージでひと晩冷まして使うとか。

こうして書くだけでも気が遠くなりそうな手間と繊細な作業だが、それら全ての要素から生まれるバランスが1ミリでもブレたらこの味は出せないだろう。

一方、塩は鶏に豚の肉ダシを加え、さらに追いガツオした奥行きのあるスープ。味噌は八丁や麹味噌など5種を合わせたコク深さ。

幼少期から外食といえば人気のファミレスよりシブい町中華でラーメンを啜っていたという山上さん。生粋の麺好きが作る3種3様の基本のキに、豊かな経験と哲学が潜んでいる。

『ラーメン屋トイ・ボックス』店主 山上貴典さん

店主：山上貴典さん「毎日味をチェックするのも素ラーメンです」

『ラーメン屋トイ・ボックス』

三ノ輪『ラーメン屋トイ・ボックス』

［店名］『ラーメン屋トイ・ボックス』

［住所］東京都荒川区東日暮里1-1-3

［電話］03-6458-3664

［営業時間］11時〜15時、18時〜21時、土・日・祝：11〜15時※材料が無くなり次第終了

［休日］月※祝の場合は営で翌火休、第2・4火

［交通］地下鉄日比谷線三ノ輪駅3番出口から徒歩3分

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、究極の「かけラーメン」の画像をご覧いただけます。

【画像】7時間かけて作るこだわりのスープと、稲庭うどんを意識したなめらかな麺が絡み合う格別のかけラーメン（7枚）