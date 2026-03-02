気象庁によりますと、東京地方では、あす（３日）昼過ぎから４日にかけて、多摩地方の山沿いや山地を中心に大雪となる見込みです。

【画像をみる】雪と雨はいつ・どこで降る？ 3月2日（月）～3月7日（土）の雪雨シミュレーション

予想より気温が低くなった場合には、２３区や多摩地方の平地でも積雪となる可能性があります。大雪による交通障害や路面の凍結に注意するよう呼びかけています。

雪と雨のシミュレーションを見ると関東エリアでは、3日(火)ごろ雪雲が広い範囲でかかる見込みです。

▶３月２日（月）～3月７日（土）までの雪雨シミュレーション画像

２日(月)

気象庁によりますと、あす（３日）から４日にかけて、前線を伴った低気圧が本州の南岸を東北東へ進む見込みです。



東京地方では、この南岸低気圧の影響で、３日明け方から４日にかけて雨や雪が降る見込みです。３日昼過ぎから４日にかけては、多摩地方の山沿いや山地を中心に大雪となり、予想より地上気温が低くなった場合には、２３区や多摩地方の平地でも積雪となる可能性があるということです。



［雪の予想］

２日１２時から３日１２時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

多摩西部 ３センチ



が予想されています。

３日(火)

気象庁によりますと、



３日１２時から４日１２時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

多摩南部 １センチ

多摩西部 １０センチ



が予想されています。

４日(水)

５日(木)

６日(金)

７日(土)

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。