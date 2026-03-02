TVアニメ『BanG Dream!』続編TVアニメが、日本テレビ系全国30局ネットにて2027年1月より地上波放送されることが決定した。

参考：愛美×『バンドリ！』10年の軌跡 「香澄が感情を学ぶたびに私の表現もどんどん増えていった」

『BanG Dream!』は、キャラクターとライブがリンクする“次世代ガールズバンドプロジェクト”。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2025年にプロジェクト10周年を迎えた『BanG Dream!』は、現在ミニアニメ『元祖！バンドリちゃん』を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』および『BanG Dream! Ave Mujica』の続編となる新作映画『BanG Dream! Ave Mujica prima aurora』の公開や、TVアニメ『バンドリ！ ゆめ∞みた』の放送、新作モバイルゲーム『BanG Dream! Our Notes』のリリースも控えている。

7月より放送される新作アニメは、2023年放送のTVアニメ『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』および、2025年放送のTVアニメ『BanG Dream! Ave Mujica』の続編にあたる。

本情報は、3月1日にKアリーナ横浜にて開催された、 MyGO!!!!!×Ave Mujicaツーマンライブ「“moment / memory”」にて発表された。本公演では、新作モバイルゲーム『BanG Dream! Our Notes（アツドリ）』に登場する新バンド「millsage」「一家Dumb Rock!」のボーカルキャストがオープニングアクトとして出演。初披露された2曲のデジタルリリースや、6月の夢限大みゅーたいぷ単独公演へのオープニングアクトとしての出演が発表された。また、Ave Mujica Best Albumのリリースや、田邊駿一（BLUE ENCOUNT）提供のMyGO!!!!!新曲「証命讃歌」のデジタルリリース、『BanG Dream! Our Notes』の新規ティザーが公開された。

あわせて公開されたPVでは、前作のライブシーンや、対になるようなかたちで座り込む燈と初華が映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）