【今週の運勢】2026年3月第2週の「うお座（魚座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

行動力がアップ！
スピード勝負で。

「思い立ったら吉日」を心掛けていきましょう。

「やろう」ではなく「やる」、「そのうちに」ではなく「今すぐ」、少し食い気味に動いていくと、運気の流れと合っていくでしょう。先取りをし過ぎて、勇み足になることもありそうですが、その分、熱意が伝わって融通を利かせてもらえたりするはず。真っすぐに物事にぶつかっていくと、道が開けるでしょう。

気を付けたいのは、気温と気圧の変化です。自覚しているよりも影響を受けやすく、「なんだか調子がでない」ならば、早めに切り上げてご自愛を。出直した方が、効率がよさそう。

愛は、誘う側に回って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)