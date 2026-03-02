うお座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月2日〜3月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。
スピード勝負で。
「思い立ったら吉日」を心掛けていきましょう。
「やろう」ではなく「やる」、「そのうちに」ではなく「今すぐ」、少し食い気味に動いていくと、運気の流れと合っていくでしょう。先取りをし過ぎて、勇み足になることもありそうですが、その分、熱意が伝わって融通を利かせてもらえたりするはず。真っすぐに物事にぶつかっていくと、道が開けるでしょう。
気を付けたいのは、気温と気圧の変化です。自覚しているよりも影響を受けやすく、「なんだか調子がでない」ならば、早めに切り上げてご自愛を。出直した方が、効率がよさそう。
愛は、誘う側に回って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）行動力がアップ！
スピード勝負で。
「思い立ったら吉日」を心掛けていきましょう。
「やろう」ではなく「やる」、「そのうちに」ではなく「今すぐ」、少し食い気味に動いていくと、運気の流れと合っていくでしょう。先取りをし過ぎて、勇み足になることもありそうですが、その分、熱意が伝わって融通を利かせてもらえたりするはず。真っすぐに物事にぶつかっていくと、道が開けるでしょう。
気を付けたいのは、気温と気圧の変化です。自覚しているよりも影響を受けやすく、「なんだか調子がでない」ならば、早めに切り上げてご自愛を。出直した方が、効率がよさそう。
愛は、誘う側に回って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)