みずがめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月2日〜3月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。
ルーティンが定着。
運気に落ち着きが生まれて、自分の裁量、ペースで物事を進めることができるようになるでしょう。スケジュール通りにルーティンを回していく、そんな憧れのライフスタイルが実現しそう。
体にいいこと、ストレス解消に有効なことを取り入れて、持続可能な形に整えていきましょう。期間限定で構わないので、曜日と用事を組み合わせていくのも有効です。
オフは、“ゆっくり”を楽しみましょう。ローカル線を選ぶ、家から一歩も出ない日を作るなんていかが？ 伝統芸能の世界をのぞいて、昔ながらの時間の流れに身を置くのもオススメです。
愛は、リクエストに応えて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）手応えバッチリ。
