やぎ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月2日〜3月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。
もう一度始めましょう。
やろうと思っていたのに、なかなかきっかけがつかめない、続けるつもりだったのに、いつのまにか忘れてしまった、そんな過去の決心を仕切り直すタイミングです。
習い事や勉強、体質改善やダイエット、人間関係の改善など、思い当たることが多過ぎるかも？
それだけ、ここ数年のあなたは、フル回転で頑張ってきたということ。「これはやったほうがいいかも」を見繕って、ゆるく再開を。再び、三日坊主になりそうですが、年単位の再チャレンジ、続く方がおかしいと気楽に構えおくと、案外長続きそう。
愛と社交は、ご機嫌伺いでご縁をつないで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）再起動。
もう一度始めましょう。
やろうと思っていたのに、なかなかきっかけがつかめない、続けるつもりだったのに、いつのまにか忘れてしまった、そんな過去の決心を仕切り直すタイミングです。
習い事や勉強、体質改善やダイエット、人間関係の改善など、思い当たることが多過ぎるかも？
それだけ、ここ数年のあなたは、フル回転で頑張ってきたということ。「これはやったほうがいいかも」を見繕って、ゆるく再開を。再び、三日坊主になりそうですが、年単位の再チャレンジ、続く方がおかしいと気楽に構えおくと、案外長続きそう。
愛と社交は、ご機嫌伺いでご縁をつないで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)