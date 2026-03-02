モデルでタレントのJOYさんは2月28日、自身のInstagramを更新。丸刈り姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：JOYさん公式Instagramより）

モデルでタレントのJOYさんは2月28日、自身のInstagramを更新。加工による髪形を披露しました。

【写真】JOYの新しい髪形？

「プリズンブレイク感！！！」

「加工で坊主にされました」とつづり、自身の写真を1枚載せているJOYさん。丸刈りになりカメラを見つめる姿です。頭が小さく、よく似合っていることが分かります。最後は「坊主あり？なし？笑」とファンに呼び掛けました。

コメントでは、「プリズンブレイク感！！！」「坊主の方がイケメンなのがよくわかる」「ジャスティンビーバーかと思いました！！！」「マジで一瞬ベッカムかと思った」「なんか悪い子としたのかと思った笑」「イケメンすぎて違和感なしです！」「本気で似合いすぎてる！」など絶賛の声が多数上がっています。

金髪ショートヘア

本来のJOYさんは金髪の短めのヘアスタイルをしています。2月26日にはサッカー日本代表のユニフォームを着た格好いい姿を披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)