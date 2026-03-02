「ジャスティンビーバーかと」JOY、新ヘア？ に絶賛の声「マジで一瞬ベッカムかと思った」「イケメン」
モデルでタレントのJOYさんは2月28日、自身のInstagramを更新。加工による髪形を披露しました。
【写真】JOYの新しい髪形？
「プリズンブレイク感！！！」「加工で坊主にされました」とつづり、自身の写真を1枚載せているJOYさん。丸刈りになりカメラを見つめる姿です。頭が小さく、よく似合っていることが分かります。最後は「坊主あり？なし？笑」とファンに呼び掛けました。
コメントでは、「プリズンブレイク感！！！」「坊主の方がイケメンなのがよくわかる」「ジャスティンビーバーかと思いました！！！」「マジで一瞬ベッカムかと思った」「なんか悪い子としたのかと思った笑」「イケメンすぎて違和感なしです！」「本気で似合いすぎてる！」など絶賛の声が多数上がっています。