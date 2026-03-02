「継承顔」だと思う50代男性俳優ランキング！ 2位「及川光博」、8票差の1位は？
柔らかな表情に、育ちのよさを感じさせる雰囲気が特徴の「継承顔」。いくつになっても王子様のような気品と落ち着きのある50代の男性俳優は、幅広い世代から支持を集めています。
All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×50代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「継承顔だと思う50代男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、及川光博さんです。「ミッチー」の愛称で親しまれ、キザなせりふやファンを「ベイベー」と呼ぶなど、王子様キャラとして人気を博しました。
アーティストとしてはアルバムリリースや全国ツアーを開催し、エンターテイナーとしてファンを魅了。俳優としては『最愛』（TBS系／2021年）で演じたヒール役から、21年ぶりに主演を務めた『ぼくたちん家』（日本テレビ系）で魅せた心優しいゲイ役までこなす実力派です。
回答者からは「王子様の王道だから」（30代女性／長野県）、「立ち方振る舞い、指の先がまさに王子様っぽい」（30代女性／沖縄県）、「キャラがつよい」（30代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、藤木直人さんです。2025年8月に俳優デビュー30周年を迎えました。過去には『愛し君へ』（フジテレビ系／2004年）や『ホタルノヒカリ』（日本テレビ系／2007年）、『ラストシンデレラ』（フジテレビ系／2013年）など、胸キュンシーン満載の演技で視聴者を魅了しました。
さらに、現在放送中のドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（日本テレビ系）にも出演中。明るく社交的な刑事役を好演しています。
回答コメントでは「清潔感があり品が良く、優しい目元と整った顔立ちがまさに王子様タイプ」（60代男性／大阪府）、「王道イケメンで育ちの良い王子様みたいな顔だから」（20代女性／神奈川県）、「優しげで端正な顔立ちに品があり、王子様のような安心感と知性を感じさせるから」（40代女性／鹿児島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
