話題の17歳女子高生スケーター、フリーで見せた小首かしげ“あざとポーズ”の真実を明かす　「あまりしないんですけど…」

中井の小首かしげポーズもすっかり有名となった(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得、最年少メダリストとなった中井亜美が注目されている。

初の五輪ながら、SP、フリーで大技のトリプルアクセルをしっかり決め、はじける笑顔とのびやかなスケーティングが一躍注目を集めた。

そんな中井を有名にしたのはフリー後に飛び出した、小首をかしげるポーズだ。これは「あざと可愛い」として大きく広まっている。

このポーズの裏側について2月27日に出演した『ひるおび』（TBS系列）内で語るシーンがあった。

人さし指を頬にあてて小首をかしげるポーズはすっかり有名となったが、「トリプルアクセルを降りられてすごく嬉しかったんですけど、その後に細かいミスが出てしまって」「そういう細かいミスでも大きく順位が変わってしまうので、『メダルどうかな』と正直ちょっと不安な気持ちの表情です」と当時の心境を振り返った。

その上で今までああいうポーズを演技後に行ったことがあるかと問われると「あまりしないんですけど、今回正直順位も見えていたので、ふいに出てしまったのかなと思います」とSPではトップをマークしながら、フリーでは着氷の乱れもあったとして“どうかな？”という気持ちが出たと振り返った。