【今週の運勢】2026年3月第2週の「いて座（射手座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

追い上げムード。
面倒見よく！

忙しさが加速していくでしょう。

やるべきことがたくさんあるのに、身近な人を支える役目も回ってきます。調子を崩している人のサポートをしたり、やり方が分からない人に手ほどきをしたり……。手間暇がかかりますが、助ける、教えることで、あなた自身も学べることがあるみたい。情けは人のためにならずで、やっていきましょう。

オフは、予定が立て込みやすくなっています。できるだけ、詰め込まないように取捨選択を。

愛は、痴話げんかで消耗しそう。売り言葉に買い言葉でこじらせてしまうのは愚策です。悔しくても、一回呑み込み、納めて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)