いて座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月2日〜3月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。
面倒見よく！
忙しさが加速していくでしょう。
やるべきことがたくさんあるのに、身近な人を支える役目も回ってきます。調子を崩している人のサポートをしたり、やり方が分からない人に手ほどきをしたり……。手間暇がかかりますが、助ける、教えることで、あなた自身も学べることがあるみたい。情けは人のためにならずで、やっていきましょう。
オフは、予定が立て込みやすくなっています。できるだけ、詰め込まないように取捨選択を。
愛は、痴話げんかで消耗しそう。売り言葉に買い言葉でこじらせてしまうのは愚策です。悔しくても、一回呑み込み、納めて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）追い上げムード。
