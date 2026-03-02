さそり座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月2日〜3月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。
あなたらしさを確立させていきましょう。いくつかやり方があります。得意分野に磨きをかけて、唯一無二の存在になる、企業や一流アイテムのイメージを借りて、さそり座さんといえば、○○ねとひも付けしていく、イデオロギーやポリシーを強めに打ち出して主張する人になる、さて、あなた好みのルートはあるでしょうか？
いずれも、ちょっと強め、くどめにやっていくと、定着が早いはず。濃いめのキャラで強運を引き寄せて！
オフは、気の合う人とのお出掛けが楽しめそう。
デートは、プチぜいたくが忘れられない思い出になりそう。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）ブランド化のタイミング。
あなたらしさを確立させていきましょう。いくつかやり方があります。得意分野に磨きをかけて、唯一無二の存在になる、企業や一流アイテムのイメージを借りて、さそり座さんといえば、○○ねとひも付けしていく、イデオロギーやポリシーを強めに打ち出して主張する人になる、さて、あなた好みのルートはあるでしょうか？
いずれも、ちょっと強め、くどめにやっていくと、定着が早いはず。濃いめのキャラで強運を引き寄せて！
オフは、気の合う人とのお出掛けが楽しめそう。
デートは、プチぜいたくが忘れられない思い出になりそう。
