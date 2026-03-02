【今週の運勢】2026年3月第2週の「さそり座（蠍座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

ブランド化のタイミング。
方法を選んで。

格上げタイム。

あなたらしさを確立させていきましょう。いくつかやり方があります。得意分野に磨きをかけて、唯一無二の存在になる、企業や一流アイテムのイメージを借りて、さそり座さんといえば、○○ねとひも付けしていく、イデオロギーやポリシーを強めに打ち出して主張する人になる、さて、あなた好みのルートはあるでしょうか？

いずれも、ちょっと強め、くどめにやっていくと、定着が早いはず。濃いめのキャラで強運を引き寄せて！

オフは、気の合う人とのお出掛けが楽しめそう。

デートは、プチぜいたくが忘れられない思い出になりそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)