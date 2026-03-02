ディーン・フジオカ、ムードメーカーの自信喪失「大泉洋を見てから…」 北村匠海は否定「大泉さんは暗いとき暗いから！」
フジテレビ系4月期水10ドラマ『LOVED ONE』（4月8日スタート、毎週水曜 後10：00）の主演を務めるディーン・フジオカが2日、局内で行われた4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026 SPRING』に出席した。
【写真多数】あまりに豪華すぎ！フジドラマに出演する北村匠海＆高杉真宙＆佐藤二朗ら
会見では「撮影現場のムードメーカータイプだ」という質問が出され、ディーンはバツ印を掲げた。MCから声をかけられたディーンは「そうありたいとは思うのですが、ちょっと前に座長・大泉洋を見てからこれはできねえなと思いました」と自信を失っている様子だった。
一方、同じ作品で共演していた北村匠海は「（ディーンは）ムードメーカーでしたよ」と否定。「大泉さんは暗いとき暗いから」と明かし、笑いを誘った。
すると、ディーンも「自分が大泉さんのムードメーカをやっていました」と思い出し笑い。北村は「ディーンさんのおかげで、大泉さんがムードメーカーでした」と振り返った。
『LOVED ONE』は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。ディーンは、アメリカでメディカルイグザミナーとして数多くの検死を担当してきた変わり者の天才法医学者・水沢真澄を演じる。
ディーンがフジテレビ系連続ドラマで主演を務めるのは、『シャーロック アントールドストーリーズ』（2019年）以来、約６年半ぶり。圧倒的な説得力で、新たなヒーロー像を描き出す。
この日は月9枠『サバ缶、宇宙へ行く』から北村、月10枠『銀河の一票』から黒木華、野呂佳代、火9枠『夫婦別姓刑事』から佐藤二朗、橋本愛、水10枠『LOVED ONE』からディーン、木曜劇場枠『今夜、秘密のキッチンで』から木南晴夏、高杉真宙、土ドラ枠『時光代理人』から本郷奏多の計9人のキャストが参加した。
