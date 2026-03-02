侍ジャパン2026年パフォーマンスは？“釣り糸巻き”に牧選手「ハマらないですね」 WBC前回大会はヌートバー選手「ペッパーミル」が大流行
WBC連覇がかかる侍ジャパンですが、2日は新たなパフォーマンスに注目しました。
2日夜行われる試合から、大谷翔平選手や鈴木誠也選手などのメジャー組が出場可能に。
1日も大谷選手らがWBC連覇に向け、順調な仕上がりを見せていました。
村上宗隆選手：
前回大会も経験してますし、経験を伝えられるところは伝えていければ。明日からたくさん勝てるように頑張りたい。
そして3年前の前回大会で大ブームとなったのが、ヌートバー選手から始まった「ペッパーミル」パフォーマンスです。
この「ペッパーミル」パフォーマンスは2023年の新語・流行語大賞でもトップテン入りするなど社会現象に。
あれから3年。
今大会で注目されそうなシーンが、2月28日の試合でありました。
牧秀悟選手と森下翔太選手が、何やら釣り糸を巻いているようなパフォーマンス。
牧秀悟選手：
（Q.森下選手がホームラン打った時に釣り糸を巻いているような？）パフォーマンスですか？しょうもないパフォーマンス考えていたんで。やっているんですけどなかなかハマらないですね。
森下翔太選手：
まだ適当にやっている部分があるので、正式に決まったらまた言います。
果たして今回はどんなパフォーマンスが誕生するのか？侍ジャパンの連覇と共に注目されそうです。