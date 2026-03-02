本郷奏多、北村匠海から“学び”「現場での居方を改めようと」
東海テレビ・フジテレビ系4月期連続ドラマ『時光代理人』（4月11日スタート、毎週土曜 後11：40）でW主演を務める本郷奏多が2日、フジテレビ局内で行われた「フジテレビ4月期新コンテンツ発表会」第2弾・同局4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026 SPRING』に出席。北村匠海から“学び”を得る場面があった。
【写真多数】あまりに豪華すぎ！フジドラマに出演する北村匠海＆高杉真宙＆佐藤二朗ら
本郷は「撮影現場のムードメーカータイプだ」という問いに「バツ」を高らかに掲げた。本郷は「僕はバツでしょう」と切り出し、「北村匠海くんの話を聞いて、（自分は）めっちゃ楽屋に戻るなと」とポツリ。「長らく楽屋に荷物を置いていない」という北村への驚きを語った。
続けて、本郷は「明日からの現場の居方を改めようと思えた良いきっかけでした」と背筋を伸ばしていた。
『時光代理人』の原作アニメは、中国の大手プラットフォーム「bilibili」で世界総再生数8.5億回という驚異的な記録を打ち立てた大ヒット作品。“写真の世界に入ることができる”能力を持ったバディが後悔を抱えた依頼人の人生と向き合っていく新感覚のヒューマンドラマとなっている。
W主演の佐藤大樹は、写真の撮影者に憑依しタイムスリップする能力を持つトキを演じる。明るく正義感にあふれているが、時に感情のままに行動し周囲をハラハラさせることもある。本郷は、撮影された写真の世界を見通してトキをナビゲートするヒカルを演じる。理知的で常に冷静なため、一見冷たい印象を与えるが、その内面には優しさを秘めている。
この日は、月9枠『サバ缶、宇宙へ行く』から北村、月10枠『銀河の一票』から黒木華、野呂佳代、火9枠『夫婦別姓刑事』から佐藤二朗、橋本愛、水10枠『LOVED ONE』からディーン・フジオカ、木曜劇場枠『今夜、秘密のキッチンで』から木南晴夏、高杉真宙、土ドラ枠『時光代理人』から本郷の計9人のキャストが参加した。
【写真多数】あまりに豪華すぎ！フジドラマに出演する北村匠海＆高杉真宙＆佐藤二朗ら
本郷は「撮影現場のムードメーカータイプだ」という問いに「バツ」を高らかに掲げた。本郷は「僕はバツでしょう」と切り出し、「北村匠海くんの話を聞いて、（自分は）めっちゃ楽屋に戻るなと」とポツリ。「長らく楽屋に荷物を置いていない」という北村への驚きを語った。
『時光代理人』の原作アニメは、中国の大手プラットフォーム「bilibili」で世界総再生数8.5億回という驚異的な記録を打ち立てた大ヒット作品。“写真の世界に入ることができる”能力を持ったバディが後悔を抱えた依頼人の人生と向き合っていく新感覚のヒューマンドラマとなっている。
W主演の佐藤大樹は、写真の撮影者に憑依しタイムスリップする能力を持つトキを演じる。明るく正義感にあふれているが、時に感情のままに行動し周囲をハラハラさせることもある。本郷は、撮影された写真の世界を見通してトキをナビゲートするヒカルを演じる。理知的で常に冷静なため、一見冷たい印象を与えるが、その内面には優しさを秘めている。
この日は、月9枠『サバ缶、宇宙へ行く』から北村、月10枠『銀河の一票』から黒木華、野呂佳代、火9枠『夫婦別姓刑事』から佐藤二朗、橋本愛、水10枠『LOVED ONE』からディーン・フジオカ、木曜劇場枠『今夜、秘密のキッチンで』から木南晴夏、高杉真宙、土ドラ枠『時光代理人』から本郷の計9人のキャストが参加した。