llano（エルラノ）はノートPC向け冷却パッド「V12 Ultra」の国内販売を開始した。想定販売価格は21,110円。Amazonなどで順次展開される。

「V12 Ultra」は、専用ソフトウェア「Myth.cool」による温度コントロール機能を搭載したノートPC用冷却パッド。長時間使用でも安定したパフォーマンス維持を目的とした製品となっており、PC負荷に応じてファン回転数を自動制御できる点が特徴となっている。ASUSやMSI、Alienwareなど、主要ゲーミングノートPCで使用可能。

本製品では、低速・中速・高速の3モードを自動で切り替え、冷却性能と静音性を両立させることが可能。5.5インチ大型ターボファンを搭載し、CPU/GPU温度を最大25℃低減（実測90秒）することもできる。RGBライティングやUSB 3.0ポート×3を搭載し、15.6インチ以上（15～19インチ対応）のゲーミングノートPCで幅広く使用できる点も特徴となっている。また、取り外し可能な防塵フィルターを備え、3段階の角度調整も行なえる。