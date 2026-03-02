Á´¼¼²¹Àô¤È¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¤ÎìÔÂô¶õ´Ö¡£¡Ö±üÅò²Ï¸¶ ·ëÍ£¡×¤¬5·î¤Ë¿·µÒ¼¼¥ª¡¼¥×¥ó
¡Ö±üÅò²Ï¸¶ ·ëÍ£ -YUI-¡×(¿ÀÆàÀî¸©Åò²Ï¸¶Ä®)¤Ï5·î¡¢ËÜ´ÛÆâ¤Ë¿·¤¿¤Ë3¼¼¤Î¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëµÒ¼¼¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
µÒ¼¼¡ÖÀ¥²»¡¦É÷¹á¡×µÒ¼¼²¹Àô
¿·Àß¤¹¤ëµÒ¼¼¤Ï¡¢¡ÖÀ¥²» -Seon-¡×¡ÖÉ÷¹á -Fuuka-¡×(³Æ120Ö)¡¢¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¤ÎÆÃÊÌ¼¼¡ÖæÃÎÓ -Suirin-¡×(200Ö)¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë»äÅ¡·¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡×¤Ç¡¢ÏÂ¥â¥À¥ó¤Ê¶õ´Ö¡¦1¥Õ¥í¥¢1¼¼¤Î¤ß¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿Â¤¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£Á´¼¼¤¬Æ£ÌÚÀî¤ÎÀ¶Î®¤äÂì¤Î·Ê´Ñ¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÒ¼¼¤Ë¤ÏÀìÍÑ²¹Àô¤ò´°È÷¤·¤¿¡£¡ÖÀ¥²»¡×¡ÖÉ÷¹á¡×¤ÏÂì¤Î²»¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¡£Æ±»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡ÖµÒ¼¼ÀìÍÑ¥µ¥¦¥Ê¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àî²»¤òBGM¤Ë"¤È¤È¤Î¤¦"ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£
µÒ¼¼¥µ¥¦¥Ê¡¦¿åÉ÷Ï¤
ÆÃÊÌ¼¼¡Ö¿éÎÓ¡×¤Î2³¬¤Ë¤Ï¡¢Å·Á³²¹Àô¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤òÀßÃÖ¡£ºù¤ä¹ÈÍÕ¤Ê¤É¤Î»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²¹Àô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£µÒ¼¼¤«¤é¤Ï¡¢³«Êü´¶¤¢¤ëÄí±à¤È¼Ú·Ê¤òÆÈÀê¤Ç¤¡¢4Ì¾¤Þ¤Ç½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡£
ÆÃÊÌ¼¼¡Ö¿éÎÓ¡×µÒ¼¼²¹Àô
ÆÃÊÌ¼¼¡Ö¿éÎÓ¡×¥ê¥Ó¥ó¥°
³«¶È¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤âÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¡¢Í½Ìó¤Ï3·î²¼½Ü¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
µÒ¼¼¡ÖÀ¥²»¡¦É÷¹á¡×µÒ¼¼²¹Àô
µÒ¼¼¥µ¥¦¥Ê¡¦¿åÉ÷Ï¤
ÆÃÊÌ¼¼¡Ö¿éÎÓ¡×µÒ¼¼²¹Àô
ÆÃÊÌ¼¼¡Ö¿éÎÓ¡×¥ê¥Ó¥ó¥°
